Junts lleva al pleno del Parlament una moción que pide un concierto económico para Catalunya

Archivo - La diputada de Junts, Mònica Sales, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El president, Salvador Illa, responde a los grupos parlamentarios tras la reu - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Junts ha presentado una moción que se debatirá en el pleno del Parlament de la semana que viene en la que defiende que "el sistema de financiación más justo debe ser en forma de concierto económico".

Según ha publicado el Boletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) consultado por Europa Press, el texto de Junts pide que este concierto se aplique mediante una ley específica que regule su funcionamiento "fuera del marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca)".

Los de Carles Puigdemont quieren que esa ley prevea que la Generalitat tenga "la plena soberanía fiscal y normativa sobre todos los impuestos recaudados en Catalunya", así como la gestión, liquidación, recaudación y inspección a través de la Agència Tributària de Catalunya.

Esta norma también incluiría una cuota que la Generalitat pagaría al Estado por los servicios prestados en Catalunya "y una aportación solidaria decidida por la Generalitat".

En otro punto de la moción, Junts insta al Govern a pedirle al Gobierno central que asuma "el compromiso de la no ejecución histórica de las inversiones en Catalunya", empezando por la condonación del 100% de la deuda del Fondo de Liquidez Autonomico (FLA) de manera inmediata.

MOCIÓN DE COMUNS

Por su parte, los Comuns también han presentado una moción sobre la evolución de la economía catalana y el coste de la vida en la que llaman al Govern a trabajar para que el Parlament "de apoyo a la nueva propuesta de financiación".

El texto de los de Jéssica Albiach también pide al Ejecutivo catalán apoyar el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, y defender que "no tribute en el IRPF".