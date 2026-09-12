Junts pedirá explicaciones a Parlon sobre la detención de menores durante la Diada

Archivo - El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha anunciado que su partido registrará preguntas en el Parlament para que la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, dé explicaciones por la detención de menores durante la Diada con un "uso desmedido de la fuerza, amenazas y familias sin información".

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press este sábado, ha dicho que estos hechos son "de una gravedad extrema y exige todas las explicaciones".

Así, ha señalado que registrarán preguntas para que Parlon explique qué pasó y "se depuren, si hace falta, todas las responsabilidades".

"La sombra del 155 que el presidente Illa ha puesto al frente de la Policía no será nombrado oficialmente hasta el martes, pero parece que su talante ya empieza a hacer efecto", ha dicho, en referencia al nombramiento de Ferran López como nuevo director general de los Mossos.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este viernes a un total de 10 menores, uno de ellos en la zona de la plaza de Catalunya y 9 en la zona de Arc de Triomf.