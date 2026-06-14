Junts pide a Collboni que no recurra la anulación del planeamiento de los barrios de Gràcia

BARCELONA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Junts en Barcelona ha pedido al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, que retire los recursos judiciales contra la anulación de la modificación del Plan General Metropolitano de los barrios del distrito de Gràcia aprobada en 2022 e insta al alcalde a "iniciar desde el consenso" la redacción de un nuevo planeamiento.

La regidora de Junts Carme Lleó ha dicho que la anulación del planeamiento "comporta una grave situación de inseguridad jurídica" que puede frenar el desarrollo urbanístico y puede dar lugar a demandas de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.

Lleó ha sostenido que, cuando este planeamiento se aprobó, su grupo advirtió que "perjudicaba a la propiedad y frenaba las rehabilitaciones", por lo que considera que fue un grave error.