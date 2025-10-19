Junts pide a Collboni un plan para "disciplinar" a usuarios de bicis, patinetes y VMP

Archivo - Una imagen del paseo Colón de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona pedirá al gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, un plan para "poner orden y disciplinar" a los usuarios de bicis, patinetes y otros vehículos de movilidad personal (VMP) para, según dicen, recuperar la prioridad del peatón.

La regidora de Junts en el consistorio Francina Vila planteará también actuar sobre los cruces y "los puntos más críticos" para mejorar la velocidad del bus, impedir invasiones de acera y evitar bloqueos, explica la formación en un comunicado.

Según Vila, en los últimos meses "se ha constatado una indisciplina recurrente por parte de los usuarios de VMP y bicicletas" lo que, dice, afecta a la seguridad y calidad de vida de los peatones.

El partido también plantea implementar señalización "clara" sobre donde se puede circular, mayor control por parte de la Guàrdia Urbana en franjas punta y ajustes físicos para evitar las invasiones de acera.

Además, la propuesta reclama "una comunicación directa y clara" y Vila ha señalado que la movilidad sostenible no puede ir en detrimento de la seguridad de los peatones, textualmente.