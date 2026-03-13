Junts pide a Collboni que refuerce el espacio de mediodía en escuelas con más monitores y recursos

Archivo - La portavoz de Junts en Barcelona, Neus Munté, en rueda de prensa - JUNTS - Archivo

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona pedirá al gobierno del alcalde, Jaume Collboni, que refuerce el espacio de mediodía en las escuelas de la ciudad con más monitores y recursos y promueva el uso del catalán.

La portavoz de Junts, Neus Munté, defenderá la proposición en la Comisión de Derechos Sociales del próximo martes en la que reclamará al consistorio que haga los cambios en colaboración con el Consorci d'Educació de Barcelona, informa el grupo en un comunicado este viernes.

"El espacio de mediodía es un servicio educativo complementario de gran valor pedagógico dentro de los centros educativos y contribuye al desarrollo integral de los niños, tanto desde el punto de vista alimentario como social, educativo y de convivencia", ha sostenido.