Junts pide comparecer a Marlaska y Parlon por la expulsión de 'cantaires' de la Sagrada Família

El portavoz de Junts, Josep Rius, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Junts ha registrado peticiones de comparecencia, en el Congreso y el Parlament, del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, por la expulsión de 'cantaires' de la Sagrada Família durante el acto de bendición de la Torre de Jesús protagonizado por el papa León XIV este miércoles.

En rueda de prensa este jueves, el portavoz de Junts, Josep Rius, ha calificado de "represión inaceptable" este episodio y el que se produjo en la avenida Gaudí, donde los Mossos d'Esquadra impidieron acceder a las calles cercanas a la Sagrada Família a personas que llevaban 'esteladas'.

"La orden de expulsar a los 'cantaires', por lo que se nos indica, la dio la policía española y la ejecutaron los Mossos d'Esquadra. Los 'cantaires' fueron rodeados, encapsulados, intimidados y fueron finalmente expulsados y obligados a abandonar el templo", ha lamentado Rius, que ha explicado que estaba previsto que cantaran en la última parte del acto.

El portavoz de Junts ha sostenido que ninguno de los dos episodios ponía en peligro el desarrollo del acto, y ha asegurado que "desde un punto de vista democrático esto supone una vulneración flagrante de la libertad de expresión tanto de los ciudadanos como de los 'cantaires".

"Hay alguien que parece que tiene las prioridades equivocadas en materia de seguridad en Catalunya", ha lamentado Rius, que ha explicado que también han registrado una batería de preguntas para aclarar quién dio las órdenes y qué criterio se siguió con las actuaciones policiales.

Rius ha asegurado que hay una "contradicción flagrante" en lo que se ha dicho desde la Delegación del Gobierno en Catalunya, que han indicado que se invitó a salir a los 'cantaires' de la Sagrada Familia, al ser preguntado por si se les había expulsado porque querían cantar el himno de 'Els Segadors', que no estaba previsto en el programa del acto.

"Lo que estaba previsto es que interviniesen en la última parte de la ceremonia, y sin explicación, sin comunicar ningún motivo, sin preguntar si es que lo iban a hacer, se les sacó en bloque", ha subrayado Rius.

"DERROTA DE OMELLA"

El portavoz de ha valorado muy positivamente la visita del Papa y el uso del catalán durante la misma, y ha afirmado que el resultado de la visita "es una derrota del cardenal Omella, que quería convertirla en una operación de españolización de Catalunya con la connivencia del Govern de Salvador Illa".

Ha asegurado que el uso del catalán no debería de ser motivo de debate, y ha acusado al cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, de poner "impedimentos" para que se emplease el catalán.

"Tampoco ha ayudado la desidia del Govern, que no ha movido ni un dedo para que la presencia del catalán fuese relevante", ha lamentado Rius.

Ha destacado que si se ha logrado que el catalán tuviera una presencia notable ha sido por la presión ciudadana y de los sacerdotes la diócesis de Tarragona, y también por la "sensibilidad del Vaticano", que asegura que ha sabido escuchar estas sugerencias.

Para Rius, la visita del Papa ha demostrado que Catalunya tiene identidad propia: "Si se compara la visita del Papa en Madrid y en Barcelona, queda claro que hay muchas diferencias y que hablamos de dos países diferentes", y ha añadido que se ha podido comprobar en la manera diferente que tienen los catalanes de proyectarse al mundo.