Junts pide al Govern personarse por supuestas comisiones en obras de Adif en Sant Feliu (Barcelona)

BARCELONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha instado al Govern a personarse como acusación particular en la causa sobre presuntas comisiones ilegales en una obra de Adif en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

"Nos ha respondido que lo estudiarán, pero nosotros lo que queremos es que lo haga. Sólo por esto ya ha valido la pena este debate en el Parlament", ha destacado en respuesta a la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para dar explicaciones sobre el caso Cerdán y sus posibles consecuencias en Catalunya.

Dado que se trata de una obra pública, según Sales, el Govern "no se puede quedar de brazos cruzados", por lo que ha manifestado que confía en que emprendan una acción determinada, contundente y ejemplar al respecto.

También ha reclamado a Illa garantías de que no tenía conocimiento de la presunta corrupción, que no tenía implicación alguna con la trama y que su nombre no aparecerá en la instrucción judicial ni en ninguna otra causa o pieza separada: "Si su nombre apareciera en algún momento en alguna de estas causas, el país se encontraría ante un escándalo de primer orden".

Además de reprochar a Illa que comparezca en el último pleno del periodo de sesiones un mes más tarde de las primeras informaciones sobre el caso, ha negado las acusaciones de otros partidos a Junts de que han intentado "españolizar" el debate en el Parlament.