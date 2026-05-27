Junts pide a Illa explicar en el Parlament contratos con empresas chinas vinculadas con Zapatero

Archivo - La portavoz de Junts en el Parlament, Mónica Sales, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 25 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa se vuelve a enfrentar a las preguntas de la oposición en l - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Junts en el Parlament ha registrado una petición de comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para que explique y "aclare los contratos del Govern con empresas chinas, a raíz de los informes policiales sobre las presuntas actuaciones del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero".

En un comunicado este miércoles, los 'juntaires' también reclaman a Illa explicar todas las "posibles actuaciones que hayan podido tener afectaciones en Catalunya y en la contratación pública de la administración catalana".

Junts ha solicitado esta comparecencia después de "informaciones publicadas sobre presuntas transferencias recibidas por Zapatero procedentes de la empresa china Huawei y de posibles anotaciones vinculadas a contratos públicos con el Gobierno español".

Los de Carles Puigdemont consideran "especialmente necesario" que Illa aclare las relaciones institucionales y contractuales del Govern con Huawei, después de que haya adjudicado el despliegue y la gestión de infraestructuras de fibra óptica vinculadas a servicios públicos esenciales.

Junts ha recordado que en octubre de 2025 alertaron de que el Govern había formalizado un contrato de 127 millones de euros con Huawei, con el que el Govern "pretende vender los datos de todos los catalanes en un contexto en que la UE ha desaconsejado a todos los Estados miembros dejar de trabajar y contratar servicios" con esta empresa china.

El grupo parlamentario ha avisado de que hay informes policiales que "señalan que Zapatero habría tratado de pactar una comisión del 3% para la construcción del Hard Rock en Vila-Seca y Salou", por lo que han reclamado la máxima transparencia y que Illa comparezca con la máxima celeridad.