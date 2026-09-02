Junts reclama a Collboni avanzar en la regulación de los precios dinámicos en la venta de entradas

Archivo - El cantante Bad Bunny durante su concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys el pasado 22 de mayo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona ha registrado este miércoles una batería de preguntas en las que reclama al gobierno del alcalde, Jaume Collboni, que informe de cómo está avanzando en la regulación de los precios dinámicos en la venta de entradas a espectáculos.

En un comunicado, el líder municipal de la formación, Jordi Martí, ha sostenido que el consistorio "no puede mirar hacia otro lado mientras los barceloneses ven como el acceso a la cultura de gran formato se convierte en un privilegio".

En concreto, los posconvergentes han reclamado al ejecutivo municipal que se prepare para el marco normativo impulsado por la Unión Europea que permitirá regular esta práctica como la "capital cultural de primer orden" que es Barcelona.