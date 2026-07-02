Junts tacha a Illa de arrogante y asegura que en sus Presupuestos "no hay proyecto de país"

Archivo - El vicepresidente de Junts y diputado del parlamento catalán, Antoni Castellà, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Junts y diputado en el Parlament, Toni Castellà, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de gobernar con arrogancia a pesar de no tener mayoría absoluta, y ha asegurado que los Presupuestos que ha presentado y se aprobarán este jueves son la prueba de que "no hay proyecto de país".

Lo ha dicho en su intervención este jueves en el debate sobre la aprobación definitiva del proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026, en la que ha afeado al Govern tardar 2 años en aprobarlos: "Dos años perdidos", y ha afirmado que la gestión en este tiempo ha sido precaria y arrogante.

"Gobernar con arrogancia no está bien. Pero gobernar con arrogancia cuando no se tiene una mayoría es irresponsabilidad", ha agregado, y ha recordado a Illa las protestas de distintos sectores como el sanitario o los docentes, además de criticar que están condicionados por los partidos que les imponen su agenda, en referencia a ERC y los Comuns.

Según Castellà, las nuevas cuentas tampoco permiten desplegar las potencialidades de Catalunya por el déficit fiscal: "Como sufrimos un déficit fiscal, como no tenemos suficiente dinero en la Generalitat porque estamos malfinanciados, en vez de apretar al Gobierno de Madrid, lo que hacemos es apretar a los ciudadanos de Catalunya" a impuestos, ha dicho.

Por ello, ha presentado a Junts como alternativa, y ha llamado a las fuerzas políticas a sumarse a su propuesta para conseguir un concierto económico, en lugar de una reforma de la financiación: "Tenemos una oportunidad histórica de conseguir el concierto económico. No es un eslogan. Es una herramienta imprescindible de soberanía".