Junts también celebrará primarias en Tarragona para elegir al alcaldable

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Junts ha iniciado este lunes el procedimiento para escoger la persona que encabezará la candidatura del partido a las elecciones municipales en Tarragona, ante la falta de acuerdo para lograr un nombre de consenso.

Una vez constituida el viernes la Comisión Municipal Territorial (CMT), órgano encargado de pilotar el proceso, el partido ha convocado una asamblea local el martes 21 de julio a partir de las 19 horas.

En esta sesión, las personas que quieran optar a encabezar la lista de Junts en Tarragona podrán presentar su precandidatura, y para ello no es necesario que sean militantes.

En caso de que haya una sola candidatura, se someterá a un proceso de ratificación, y si hay más de una, la militancia podrá participar en un proceso de votación, que se celebrará desde el 28 de julio desde las 10 hasta el 29 de julio a las 19.

El líder de Junts en Tarragona, Jordi Sendra, quiere repetir como alcaldalbe y lleva tiempo negociando con el partido para intentar evitar unas primarias, pero la dirección no está por la labor.

De hecho, sondearon al presidente de la Associació contra el Càncer y exconcejal convergente Fede Aran como posible candidato, y otro de los nombres que ha mantenido su voluntad de presentarse es el abogado Roger Baiges en nombre del denominado sector crítico.

Si finalmente hay primarias en Tarragona se puede repetir lo que ha pasado en Barcelona, donde el líder de Junts en el consistorio barcelonés, Jordi Martí, mantuvo su candidatura a unas primarias pese a la oposición de la dirección, y las acabó ganando.