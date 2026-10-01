Junyent (Coapi Barcelona) celebra el rechazo de Junts a los decretos de vivienda y pide diálogo

Archivo - La presidenta de Coapi de Barcelona, Montserrat Junyent, en una foto de archivo - COAPI - Archivo

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària (Coapi) de Barcelona, Montserrat Junyent, valora positivamente el rechazo de Junts a los decretos de vivienda que el Gobierno llevará al Congreso este viernes, e insiste en el diálogo y consensuar medidas.

En una entrevista de 3Cat de este jueves por la noche, recogida por Europa Press, ha asegurado piden diálogo y ofrecen colaboración "desde siempre, pero que este diálogo y esta colaboración no se hacen efectivas".

"Siempre encontramos el rechazo de poder sentarnos en una mesa para poder consensuar medidas que hagan que no lleguemos a estos puntos", y remarca que cuando se legisla se debe hacer con consenso y con diálogo, y considera que eso no se ha producido.