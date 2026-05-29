Justícia empieza la reforma "más importante" de la sede judicial de Sabadell (Barcelona)

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, visita las obras del futuro Servicio de Guardia del edificio judicial de Sabadell (Barcelona) - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, se ha reunido este viernes con la presidenta del Tribunal de Instancia de Sabadell (Barcelona), Patricia Brotons, y con los operadores jurídicos para explicarles la reforma "más importante" que se inicia en la sede judicial de Sabadell, ha informado el departamento en un comunicado.

La reforma tiene como objetivo realizar mejoras funcionales, de seguridad y de eficiencia energética y está previsto que la primera fase de obras, licitadas por cuatro millones de euros, se alargue hasta finales del 2028.

En cuanto a las mejoras funcionales, se reformarán varios espacios del Tribunal de Instancia de Sabadell para mejorar la atención a los ciudadanos, así como los espacios de los operadores jurídicos y, en este sentido, Espadaler ha afirmado que "se ha puesto una mirada consciente y más amable en la atención de las víctimas, las salas de espera, el circuito segregado de víctimas y victimarios y también más amable para los trabajadores".

Las obras también permitirán crear un nuevo Servicio de Guardia, que incrementará su espacio en un 129%, pasando de los 99 metros cuadrados actuales a los 227, mientras que el vestíbulo principal también se ampliará en un 50% y se remodelará completamente.

Además, se crearán 8 nuevas salas de vistas y se concentrarán en las plantas inferiores del edificio, evitando la dispersión actual, y se incorporará una nueva que permitirá acoger macrojuicios y que estará ubicada en la planta -1.

El Registro Civil se remodelará completamente, ofreciendo un espacio moderno, accesible y "humano" para acompañar a la ciudadanía en momentos vitales, según el departamento, por lo que se implementará un nuevo concepto más amable, cómodo, con mobiliario ergonómico y arquitectura biofílica pensada para favorecer el bienestar de las personas.

En materia de seguridad, el edificio incorporará nuevas medidas de protección contra incendios, como una nueva salida de emergencia, y en lo relativo a la eficiencia energética se sustituirá progresivamente la iluminación y se instalarán luces led.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

En paralelo, la sección de Violencia sobre la Mujer será reformada íntegramente durante 2026 y hacia final de año contará con una redistribución del espacio para diferenciar los circuitos, con una nueva sala de espera de víctimas y salas de entrevistas, y contará con una sala polivalente con acceso directo al circuito de detenidos, tras unas obras que tendrán un coste de 83.000 euros.

La Conselleria de Justicia recuerda que en el tercer trimestre de 2024 se ejecutaron las obras de modernización del sistema de climatización y ventilación, la adecuación de la planta 15 para la Fiscalía y la 7 para los equipos técnicos y la unidad administrativa, además de la sustitución integral de los ascensores.