Justícia investiga el acceso no autorizado de presos de Figueres (Girona) a documentación en red

GIRONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat ha abierto una investigación tras detectar el acceso no autorizado de presos de la cárcel Puig de les Basses de Figueres (Girona) a documentación compartida ubicada en unidades de red, informa este miércoles en un comunicado.

"Según la información disponible hasta ahora, no se ha producido acceso alguno a sistemas de información penitenciarios críticos ni ha comprometido el funcionamiento de los servicios del centro", añade el departamento, que ha identificado a los presuntos responsables de este acceso no autorizado.

Los responsables del centro penitenciario activaron "de forma inmediata las medidas de seguridad correspondientes" para corregir el incidente y, en paralelo, los centros penitenciarios están reforzando las medidas de seguridad para prevenir incidentes similares y seguir garantizando la protección de los sistemas y de la información.

El Departament ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y ha contactado con la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que está llevando a cabo "un análisis técnico exhaustivo para determinar cómo se ha producido este acceso y las posibles afectaciones derivadas de los hechos".

DENUNCIA EN EL JUZGADO

Justícia denunció los hechos ante el Juzgado de Guardia de Figueres y también ha informado a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Este miércoles, el director general de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa, se ha reunido con representantes de las organizaciones sindicales representativas del ámbito penitenciario para informarles del incidente y de las medidas adoptadas.