Han Kang, Veronesi y Donatella di Cesare, en los diálogos literarios de Sant Jordi en Barcelona

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BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La premio Nobel de Literatura 2024 Han Kang y los escritores Sandro Veronesi, Donatella di Cesare, Ömer Zülfü Livaneli, Mercè Ibarz, Hugo Gonçalves y Burhan Sönmez formarán parte de los Diàlegs de Sant Jordi, que organiza Biblioteques de Barcelona como prólogo de Sant Jordi.

La programación del ciclo de conversaciones incluye seis diálogos en bibliotecas entre el 15 y el 21 de abril y tendrán como punto de conexión el Mediterráneo, entendido como espacio de memoria, conflicto y tradición, informa el Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicado.

La programación se iniciará el 15 de abril con un diálogo entre Lídia Jorge, Hugo Gonçalves y Mercè Ibarz, autores de tres obras que hablan sobre momentos históricos clave del siglo XX, al que seguirá el 16 de abril uno protagonizado por Sandro Veronesi y Lucia Solla Sobral.

Seguirá el 17 de abril con un diálogo entre Maria Rovira y Desirée de Fez, el 20 de abril será el turno de Eudald Espluga y Donatella di Cesare y el 21 de abril será el turno de Ömer Zülfü Livaneli y Burhan Sönmez, sobre literatura y compromiso político.

Cerrará el ciclo el 21 de abril la premio Nobel de Literatura Han Kang en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) para reflexionar sobre los mecanismos de construcción de sus historias y la literatura como herramienta para luchar contra el olvido.