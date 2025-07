Kendrick Lamar y SZA reinan en el Estadi Olímpic de Barcelona ante 48.000 personas

Única parada en España de su Grand National Tour

BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los artistas norteamericanos Kendrick Lamar y SZA han reinado la noche de este miércoles en una triunfal carrera de relevos en su concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, que ha congregado a 48.000 personas.

Única parada del tramo europeo de su Grand National Tour en España, el concierto se ha dividido en nueve actos en los que el hip hop de Kendrick Lamar y la combinación de soul y r&b de SZA se han ido pasando en armonía el testigo y el protagonismo, excepto en dos de ellos en los que han compartido el escenario del Olímpic, en un 'tour de force' de una cincuentena de canciones y dos horas y media de concierto sin descanso.

Precedido por un dj set de Mustard que ha encendido al público, Kendrick Lamar, cuya anterior visita a Barcelona había sido el Primavera Sound de 2023, ha sido el que ha iniciado el baile saliendo de un automóvil con 'Wacced out murals', el primer corte de su álbum 'GNX', a la que se han sumado temas como 'Squabble up' y 'TV off' que han coronado un enérgico primer capítulo.

El escenario del Grand National Tour está presidido por una doble pasarela en forma de diamante, que compone un foso que también acoge público en su interior, y un montaje de pantallas presididas por el blanco y negro con Kendrick Lamar, sobre todo en la parte inicial del set, y del color con SZA, y en las que se combinaba el directo con pequeños vídeos introductorios a los diferentes actos.

SZA ha tomado el relevo --también subida en el auto, en este caso en el capó del Buick-- con un primer tema junto a Lamar '30 for 30' para luego encadenar 'Love Galore', 'Broken clocks' y 'The weekend' --esta en un luminoso jardín--, tras el que ha vuelto a aparecer Kendrick Lamar con canciones como 'Euphoria', 'Hey now', el rescate de 'Backseat freestyle' y 'Alright'.

'Scorsese baby daddy' ha devuelto a SZA al escenario, de nuevo sumida en un ambiente boscoso, en un tramo en el que se han sucedido temas como 'F2F' y 'Garden', acompañada de guitarristas, y 'Kitchen', subida a una hormiga gigante cual superheroina, la versión de 'Consideration' de Rihanna y 'Low'.

'ALL THE STARS'

En el primero del par de actos que han compartido Lamar y SZA, con 'Doves in the wind' de ella, 'All the stars', con los móviles iluminando el estadio recreando un cielo estrellado y ellos subidos a plataformas, y 'Love' del rapero de Compton, tras la que ha seguido en solitario con trallazos como 'Dodger blue', 'Peakaboo', 'Like that', 'DNA' y 'Poetic justice'.

SZA ha vuelto a hacerse suyo el escenario con temas como 'I hate u', 'Kill bill', 'Nobody gets me' --ataviada con alas de mariposa--, antes de que Kendrick Lamar pusiese en danza 'N95', 'Tv off (part II)' -junto a Dj Mustard-- y provocase el delirio con el aldabonazo de 'Not like us' --el corte de la discordia con el rapero Drake--, que ha retrotraído a la actuación del intermedio de la Superbowl.

Como colofón al concierto, Kendrick Lamar y SZA han vuelto a compartir escenario con las más introspectivas 'Luther' y 'Gloria', tras las que han dado las "gracias" al público por la entrega y se han salido del escenario en el auto que los había llevado.

Tras su paso por Barcelona, el Grand National Tour completará su tour europeo con actuaciones en el Estadio Olímpico de Roma (Italia), el PGE Narodowny de Varsovia (Polonia) y el 3Arena de Estocolmo (Suecia), para luego viajar a América Latina y Australia.