El relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Koldo Casla, en la clausura de las jornadas - CÀTEDRA ESTUDOS D' HABITATGE

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Koldo Casla, ha instado a repensar la relación entre el derecho de propiedad y el derecho a la vivienda en la clausura del II Congreso Internacional de Vivienda y Ciudad celebrada este martes en Barcelona: "La propiedad es demasiado importante para dejarla en manos de los propietarios".

Ha advertido de que ampliar el parque público "es necesario, pero insuficiente", y ha reclamado abordar cómo se regula el mercado privado de alquiler, la fiscalidad y la propia institución de la propiedad, así como las diferencias entre quienes tienen mucho y quienes tienen poco, informa la Càtedra Barcelona Estudis d'Habitatge (CBEH) en un comunicado este miércoles.

El relator ha situado a Barcelona como uno de los casos que muestran la necesidad de estudiar el impacto del turismo sobre el derecho a la vivienda, especialmente por los alojamientos turísticos y los alquileres de corta duración, y pondrá el foco en este problema en un informe temático que presentará el próximo año.

Ha advertido de que la protección de zonas por su valor cultural o ambiental puede convertirlas en "polos de atracción turística con efectos negativos sobre los residentes".

También ha alertado del giro nativista en las políticas de vivienda, que "convierte a las personas migrantes en chivos expiatorios del encarecimiento y cuestiona sus derechos, en contra de los principios de no discriminación".

200 PERSONAS INSCRITAS

Organizado por la CBEH, el congreso se ha celebrado los días 23 y 24 de noviembre en la Barcelona School of Management de la UPF, con más de 200 personas inscritas.

Las jornadas han conectado investigación y políticas públicas sobre las dimensiones de la crisis habitacional y, en el acto de clausura, se ha avanzado que el encuentro tendrá una tercera edición el próximo año.