La L1 y la L5 del Metro de Barcelona tendrán 2 trenes más los sábados para reducir esperas

Archivo - Metro de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet, ha avanzado que a partir de este sábado las líneas L1 y L5 del Metro de la ciudad contarán con 2 trenes más cada una de 10 a 21 horas para "reducir el tiempo de espera y mejorar el servicio".

"Reducimos el tiempo de espera en respuesta al crecimiento de la demanda los sábados y mantener los buenos estándares del servicio", ha sostenido en declaraciones a los medios este martes, acompañada por el ceo de TMB, Xavier Flores.

También ha explicado que entre semana añaden un tren más a la L5 durante la hora punta de la tarde porque también han notado aumento de demanda en este horario, y comenzará a funcionar este jueves.

MEJORA EN LA FRECUENCIA DE PASO

Ha concretado que la frecuencia de paso en la L1 los sábados pasará de intervalos superiores a los 6 minutos a valores de entre 5 minutos 30 segundos y 4 minutos 46 segundos, según la franja horaria.

En el caso de la L5, las frecuencias se reducirán desde cerca de los 6 minutos hasta situarse por debajo de los 5 a partir de la hora valle de la tarde.

Ha apuntado que las validaciones los sábados en la L1 en las horas reforzadas han pasado de 215.522 en 2023 a 236.400 en 2026, un incremento de cerca del 10%, mientras que en la L5 ha crecido de 174.797 a 200.282, casi un 15% más.

FLORES

Por su parte, Flores ha detallado que para estos cambios no han tenido que ampliar la plantilla y que solo han ajustado los horarios y los turnos de los trabajadores actuales.

Ha añadido que los trenes que se añaden son convoyes que ya tienen y que en el futuro irán analizando la oferta y la demanda del servicio para aplicar las mismas medidas en otras líneas del metro.