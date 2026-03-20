La L10 Sud del Metro entre ZAL/Riu Vell y Can Tries/Gornal cerrará por obras en Semana Santa

Esquema del tramo afectado de la L10 Sud - GENERALITAT

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La L10 Sud del Metro de Barcelona quedará cerrada entre las estaciones de ZAL/Riu Vell y Can Tries/Gornal a partir del 3 de abril y hasta el 6 de abril, coincidiendo con Semana Santa, por los trabajos de mejora que ejecutará el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat.

Se calcula que, en base a la media de validaciones del tramo fuera de servicio, el número de usuarios afectados es de unos 12.500 en días laborables, 7.400 en sábado y 6.000 en festivos, informa la Conselleria en un comunicado este viernes.

Estas obras, de actualización del sistema de señalización de la línea, se enmarcan dentro del conjunto de medidas para optimizar las condiciones de explotación del trazado y reforzar la fiabilidad del servicio, con un presupuesto global de 3,5 millones de euros.

Durante los trabajos, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitará distintos servicios de autobuses lanzadera que cubrirán el tramo afectado, según los horarios establecidos de esta línea.

También habrá servicios nocturnos específicos durante las noches de viernes y sábado, se podrán utilizar alternativas como las líneas regulares de bus 109 y V3 o la línea L9 Sud, que comparte parte del trazado con la L10, y se recomienda la estación de Ildefons Cerdà de Ferrocarrils de la Generalitat, cerca de la zona afectada.