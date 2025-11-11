Lamiel (Trànsit) confirma un conductor herido muy grave en el accidente en la AP-7 en Tarragona

Apagados los 2 incendios de 2 de los 3 camiones accidentados en la AP-7 en l'Aldea (Tarragona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha confirmado que uno de los tres conductores cuyo vehículo se ha accidentado en la AP-7 en l'Aldea (Tarragona) este martes sobre las 5.25 horas está herido muy grave y otro de los dos conductores está herido.

"Podríamos estar hablando de un herido muy grave que puede ser víctima mortal", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

En el accidente se han visto implicados 3 camiones, 2 de los cuales se han quemado y, después que los Bombers de la Generalitat los hayan sofocado sobre las 8.35 horas, ha entrado la maquinaria pesada a limpiar la calzada, ya que la mediana está dañada y hay mucha chatarra en el asfalto.