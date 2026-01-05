Lamiel (Trànsit) sitúa la A-2, C-25 y la AP-2 en Lleida y Tarragona como más afectadas por nieve

Archivo - El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha situado la A-2, C-25, AP-2 y C-14 a su paso por localidades de Lleida y Tarragona como las vías más afectadas por el episodio de nieve y frío en Catalunya este lunes.

En concreto, la afectación en la C-25 se ha alargado desde Cervera (Lleida) a Calaf (Barcelona) y la A-2 entre Les Borges Blanques (Lleida) y Montblanc (Tarragona), además de en Cervera, donde dos accidentes independientes en cada uno de los sentidos de la marcha ha cortado temporalmente la vía, ha dicho en una entrevista en '3CatInfo' recogida por Europa Press.

Por comarcas, ha señalado como las mayor afectadas el Urgell, Pla d'Urgell, Segarra (Lleida) y Conca de Barberà (Tarragona) y, por ciudades, Cervera, Tàrrega, Les Borges Blanques (Lleida) y Montblanc (Tarragona).

Ha resaltado la coordinación entre Trànsit y los Mossos d'Esquadra, quienes se han ubicado en diversos puntos de las carreteras para informar sobre cuáles vías eran transitables y cuáles estaban cortadas.

USO DE CADENAS

Ha explicado que la nevada se desplaza hacia el noroeste de Catalunya con especial incidencia en la C-37, C-16, C-17 y C-25, ha apuntado que le preocupa la entrada de frío "virulento" y la creación de placas de hielo en las vías y ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios, el uso de cadenas y reducir la velocidad conduciendo.

En este sentido, el uso de cadenas es obligatorio en la C-462 entre La Coma y Tuixent y en la C-563 en Gósol (Lleida) y en la BV-4031 entre Toses y Castellar de N'Hug (Barcelona), mientras que en la provincia de Tarragona ya no se registran afectaciones.