Archivo - Fachada del teatre Lliure (archivo) - DAVID ZORRAKINO (EUROPA PRESS) - Archivo

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

La obra 'L'amor venia amb taxi' de la compañía La Cubana, con 8 galardones, y 'El barquer', con 6, son los grandes triunfadores de los 32 Premis Butaca de Teatre de Catalunya, en una gala que se ha celebrado este lunes en el Pavelló d'Esports de Premià de Mar (Barcelona).

'L'amor venia amb taxi' de La Cubana se ha llevado los Premis Butaca de mejor musical, escenografía, diseño de luces, vestuario, caracterización, sonido o espacio sonoro y mejor actor de musical para Oriol Burés, al que se suma el Butaca Fundación Sgae a mejor composición musical.

'El barquer', producción del Teatre Lliure dirigida por Julio Manrique, ha obtenido los premios a mejor montaje teatral, mejor dirección, mejor actor para Roger Casamajor, mejor actriz de reparto para Imma Colomer, mejor actor de reparto para Ernest Villegas y mejor intérprete revelación para Jan Serra.

El Butaca a mejor actriz ha sido para Àngels Gonyalons por 'La corona d'espines' y el de mejor interpretación femenina en un musical ha sido para Mariona Castillo, por 'Germans de sang'.

'LA MORT I LA PRIMAVERA'

'La mort i la primavera', de La Veronal, el Teatre Nacional de Catalunya, la Biennale Danza di Venezia y el Centro Danza Matadero de Madrid y dirigida por Marcos Morau, ha ganado el Butaca a mejor espectáculo de danza, la mejor coreografía y la mejor interpretación masculina de danza para Jon López.

El Butaca a mejor interpretación femenina de danza ha sido para Nora Baylach, por 'Faula', de Mercat de les Flors y Temporada Alta, y Marta Buchaca ha recibido el Butaca Fundació Sgae a mejor texto por 'Una bufetada a temps'.

El premio a mejor espectáculo de pequeño formato ha reconocido a la adaptación del libro de Eva Baltasar 'Permagel', de Dagoll Dagom y Barc Coop, mientras que 'Ona', de la compañía La Súbita, ha obtenido el galardón a mejor espectáculo para público familiar.

La gala de los Butaca ha entregado a la actriz y pedagoga Marissa Josa el Premi d'Honor Anna Lizaran en reconocimiento a toda una vida dedicada a la cultura y al teatro, tanto desde los escenarios como desde la docencia y la formación de intérpretes.