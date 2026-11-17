La candidata del PP al Congreso por Tarragona, Mónica Landete - PP

TARRAGONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de PP al Congreso por Tarragona, Mónica Landete, ha situado el mantenimiento de las infraestructuras como cuestión prioritaria "por su deficiente estado" y ha subrayado el compromiso del PP con un plan de 300.000 millones de euros.

En un comunicado este martes, ha criticado que "la red ferroviaria no funciona, que cada vez es peor, y que la situación en las autopistas de la provincia son un caos".

"Falla Rodalies, fallan los Regionales, falla la Alta Velocidad. Cuando los trenes no funcionan, las carreteras todavía lo sufren más. La AP-7 y la A-7, sobre todo el tramo sur, están absolutamente colapsadas", ha dicho.

Ha defendido que las mercancías circulen por el interior, por una "línea segregada y alejada de los centros de los municipios de la costa", y que se acelere el Corredor Mediterráneo.

"Esta es la reconstrucción nacional: que el transporte público vuelva a funcionar", ha concluido.