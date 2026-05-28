León XIV recorrerá parte de la calle Rosselló en 'papamóvil' para ir a la Sagrada Familia

Archivo - Imagen de archivo de la Sagrada Familia de Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV recorrerá el miércoles 10 de junio parte de la calles Rosselló en 'papamóvil' de camino a la Sagrada Familia de Barcelona, donde encabezará a partir de las 19 horas la misa y acto de bendición de la Torre de Jesucristo.

Este recorrido por el Eixample de Barcelona durará unos 15 minutos y empezará en el cruce de la calle Rosselló con Roger de Llúria y la Diagonal hasta la confluencia de las calles Rosselló y Sardenya.

Se prevé que este sea uno de los 3 actos en los que el Santo Padre use este emblemático vehículo, explican fuentes del Arzobispado de Barcelona.

Los otros 2 momentos en los que usará el 'papamóvil' serán el día 9: a su llegada a la Abadía de Montserrat, recorriendo la distancia entre la estación de autobuses y la plaza que da acceso al monasterio, y en el acto de plegaria del Estadi Olímpic, donde el Papa dará una vuelta por el interior del estadio para acercarse a los asistentes.

Las mismas fuentes explican que el resto de desplazamientos del Santo Padre durante su visita a Catalunya se realizarán en un vehículo estándar cerrado, con las medidas de seguridad habituales para sus visitas pastorales.

El Ayuntamiento de Barcelona contempla que el Eixample sea uno de los ámbitos con un mayor impacto durante la visita del Papa, por lo que a partir de las 7 horas del día 10 se desplegará un amplio perímetro de seguridad con restricciones de circulación y aparcamiento, incluidas las calles Rosselló y Sardenya.