6.100 efectivos policiales velarán por una "seguridad integral" en la visita del Papa a Barcelona

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, en rueda de prensa este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 5.600 efectivos de diversas unidades de Mossos d'Esquadra y otros 500 de la Guàrdia Urbana de Barcelona se activarán para asegurar una "seguridad integral" durante la visita del Papa León XIV a la capital catalana, prevista del 9 al 11 de junio, cuyo dispositivo cuenta con su propio Plan Director de Seguridad.

Así lo ha detallado la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, en rueda de prensa este jueves tras una sesión informativa en la cual se han ofrecido detalles sobre este dispositivo, "uno de los mayores desplegados en Catalunya", según Parlon.

El operativo prevé 8 líneas de actuación prioritarias para la policía catalana: la protección de personalidades, como el Pontífice, políticos y representantes institucionales; la seguridad en los actos multitudinarios; la gestión de la movilidad; el control del espacio aéreo; inteligencia y análisis de riesgos; sistemas de acreditación para los actos previstos; la comunicación con la ciudadanía y la ciberseguridad y tecnologías.

Desde el 8 de junio hasta que León XIV abandone Catalunya, los Mossos d'Esquadra habilitarán un centro de coordinación en el Complex Central Egara que estará activo "las 24 horas", y que integrará a Policía Nacional, Guardia Civil, Casa Real y Presidencia, así como la Policía Vaticana.

Será desde ese punto donde se tomarán las decisiones a nivel operativo para realizar un seguimiento de posibles incidencias que puedan suceder durante la visita del Pontífice a Barcelona, pero también a Montserrat y al Centro Penitenciario Brians 2 en Sant Esteve de Sesrovires.

DIVERSAS UNIDADES

En total, los Mossos prevén desplegar a efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) y orden público (Arro y Brimo); el área de Trànsit, para regular la movilidad en carreteras; el Grup Especial d'Intervenció (GEI); el área aérea, para neutralizar cualquier vuelo no autorizado, así como las unidades caninas, el TEDAX y agentes de subsuelo.

Los agentes estarán presentes en los escenarios principales donde se prevén actos oficiales: la Catedral, la Sagrada Família, el Estadi Olímpic, Sant Agustí y el Palau Episcopal, donde se prevé instalar el centro operativo.

En estos puntos se llevarán a cabo diversos perímetros de seguridad con "círculos" que controlarán el acceso de personas acreditadas para los actos oficiales, y con controles y registros en las zonas donde los 'fieles' podrán ver el recorrido del Papa hasta la Sagrada Família.

Fuentes de la policía catalana han explicado que agentes de orden público vigilarán que las personas que quieran acceder a la zona por donde transitará el 'papamóvil', en las calles Sardenya y Rosselló, para evitar la entrada de objetos peligrosos.

En cuanto a Brians y Montserrat, las medidas policiales se centrarán en realizar controles de accesos, vigilar la seguridad perimetral y una regulación intensiva de movilidad.

MOVILIDAD Y TRÁFICO

En cuanto a la movilidad, la policía catalana se encargará de asegurar la circulación con cortes totales temporales en el tráfico con dos patrullas en la cabecera y el final de las cápsulas en las que estará León XIV, así como otras autoridades.

Por ello, se habilitarán vehículos piloto y dispositivos de cierre que bloquearán de forma temporal el tráfico por diversos puntos en los que circulará la comitiva papal, generando múltiples caravanas simultáneas.

"RETO OPERATIVO EXTRAORDINARIO"

La consellera se ha referido a un "reto operativo extraordinario" por su complejidad logística, pero también por el contexto en el que se enmarca la visita del Papa con amenazas y riesgos que obligan a mantener la alerta antiterrorista de 4 sobre 5.

Finalmente, el teniente de Seguridad del Ayuntamiento, Albert Batlle, ha recordado que Catalunya y Barcelona tienen "experiencia sobrada" en eventos de esta tipología y ha augurado un buen funcionamiento del dispositivo al contar con una buena coordinación entre diversos servicios.