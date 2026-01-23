'Les calces al sol' y 'La grieta del silencio', los más leídos en bibliotecas de Barcelona en 2025

Bilbioteca de la Diputación de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Les calces al sol' de Regina Rodríguez Sirvent, 'La grieta del silencio' de Javier Castillo y 'El niño que perdió la guerra' de Julia Navarro han sido los libros más leídos en las bibliotecas municipales de la Diputación de Barcelona en 2025.

Así lo ha destacado la Diputación en un comunicado este viernes después de analizar las obras literarias y audiovisuales consumidas este año por los más de 2 millones de usuarios de las bibliotecas, que tienen a su alcance más de 10 millones de documentos en 236 centros y 13 bibliobuses.

En préstamo digital, 'La península de las casa vacías' de David Uclés, 'El secreto de la asistenta' de Freida McFadden y 'La catastròfica visita al zoo' de Joël Dicker han sido los libros más solicitados este 2025.

Y en literatura extranjera, los autores más solicitados han sido Sally Rooney, con sus obras 'Normal People' e 'Intermezzo', y Matt Haig, con 'The Midnight Library', que consolidan la ficción contemporánea como el género más solicitado por los barceloneses

Finalmente, en no-ficción, los títulos más demandados han sido del ámbito del aprendizaje continuado, como manuales de acreditación en competencias TIC y cursos de catalán para adultos, que refuerzan el papel de las bibliotecas como centros de apoyo a la formación y a la inclusión digital.

JÓVENES, CINE Y MÚSICA

Por edades, los libros más prestados entre los 10 y 12 años han sido los de la serie 'Goa' de Míriam Tirado, el listado juvenil lo coronan 'Redes' de Eloy Moreno, 'Mentida' de Care Santos y 'Wonder' de R.J. Palacio mientras que 'Bola de Drac, 'Naruto' y 'My Hero Academia' han encabezado el de cómic.

Respecto al cine y la música, 'Oppenheimer' de Cristopher Nolan y 'Del Revés 2' de Kelsey Mann han sido las películas más prestadas en las categorías de adultos e infantil, respectivamente, y 'Desbarajuste piramidal' de El Último de la Fila y 'Fruït del deliri' de Oques Grasses líderan el ranking de préstamos de CD.