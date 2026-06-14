Levantan el confinamiento por el incendio en Cervià de les Garrigues (Lleida) tras estabilizarse

Imagen del incendio en Cervià de les Garrigues - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El confinamiento decretado en la zona de la Partida la Devesa este domingo por la tarde a causa del incendio de vegetación forestal en Cervià de les Garrigues (Lleida) se ha levantado pasadas las 21.00 horas aproximadamente.

El fuego había quedado estabilizado sobre las 19, cuando afectaba a unas 33 hectáreas según datos provisionales de los Agents Rurals, informan Bombers de la Generalitat vía X.

La alerta Infocat por el incendio ha bajado a fase de prealerta.