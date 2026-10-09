Levantan el confinamiento de Santa Coloma de Queralt (Tarragona) por la buena evolución del incendio

Bombers trabaja en un incendio en una empresa de plásticos en Santa Coloma de Queralt (Tarragona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha levantado la recomendación de confinamiento de Santa Coloma de Queralt (Tarragona) tras la buena evolución de las tareas de extinción del incendio en una empresa de plásticos de una nave industrial del municipio.

El aviso al 112 se ha producido hacia las 15.40 horas de este viernes, y el incendio ha provocado el colapso del techo de la nave, aunque no ha afectado ni a las oficinas ni a una nave cercana que tiene productos inflamables.

No constan afectaciones personales, y los Bombers de la Generalitat siguen trabajando con 11 dotaciones en la zona.