Level conectará el aeropuerto de Barcelona con Lima (Perú) a partir de junio

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Level ha anunciado una nueva ruta directa entre el aeropuerto de Barcelona con Lima (Perú) a partir del próximo 3 de junio, informa en un comunicado este lunes.

La ruta contará inicialmente con tres frecuencias semanales, los miércoles, viernes y domingo, con horarios "especialmente diseñados" para facilitar las conexiones con otros vuelos de Europa y América.

La chief commercial & network officer de Level, Lucía Adrover, ha explicado que esta nueva ruta es un paso más en el objetivo de consolidarse "como la aerolínea de largo radio de referencia en Barcelona para seguir contribuyendo al desarrollo de la conectividad intercontinental" desde la ciudad.