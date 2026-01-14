L'Hospitalet (Barcelona) inicia las obras de conservación de la fachada del Ayuntamiento

Fachada en obras del edificio del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). - AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha comenzado esta semana la primera fase de las obras de conservación y mantenimiento de la fachada del edificio consistorial.

En un comunicado este miércoles, el consistorio ha explicado que, pese a haber ido manteniendo el edificio, la fachada se ha ido deteriorando y actualmente presenta "distintas patologías en los revestimientos, elementos ornamentales y moldes y una notable afectación de humedad en el zócalo por absorción de agua".

Los trabajos, que costarán 256.840 euros, no alteran la accesibilidad al edificio y se podrá seguir entrando por la puerta principal y se prevé que se alarguen 16 semanas.