L'Hospitalet proyectará la rehabilitación de los ascensores de 60 bloques de Bellvitge

Publicado 05/02/2019 20:08:04 CET

Acuerda con el Gobierno un ascensor para la estación de Renfe Bellvitge-Gornal

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, ha anunciado que el consistorio planea la rehabilitación de los ascensores de 60 bloques del barrio de Bellvitge.

Lo ha explicado en la conferencia 'Cuando L'Hospitalet decide ser atrevida' --la séptima que realiza la primera edil socialista--, en la que ha recordado que en esos bloques los ascensores no llegan a los rellanos de las plantas, sino a pisos intermedios, y obliga a los vecinos a subir o bajar siete escaleras.

Esos edificios tienen 50 años, cuando sus propietarios los compraron eran más jóvenes, pero ahora vive mucha gente de avanzada edad para los que esos siete escalones suponen un impedimento sobre todo para transportar carros de la compra, de bebés y otros bultos.

"La accesibilidad y la eficiencia energética son nuevos retos para los edificios del siglo XXI", ha explicado Marín sobre un proyecto que también plantea revestir esos edificios de una segunda piel que los aísle.

El nuevo proyecto del Ayuntamiento se realizará en colaboración con el Consorcio Metropolitano de la Vivienda --que cubrirá el 30% del coste de la subvención--, y el Banco Europeo de Inversiones, que generará créditos a interés cero para que las familias puedan pagar el 70% restante.

La alcaldesa ha dicho ser consciente de que algunas familias no podrán hacer frente al pago de la reforma, por lo que el Ayuntamiento abrirá una oficina para acompañar a las comunidades y para encontrar soluciones adaptadas a las economías de cada familia.

Se plantea que aquellos propietarios que no puedan pagar el crédito pese al tipo cero, puedan afrontar el pago de la reforma incorporándola en el coste en la futura venta del piso, para que el crédito sea devuelto.

Marín ha explicado que el consistorio lleva trabajando dos años en este proyecto, que ya se han reunido con los vecinos del primer bloque y que en un mes podrán presentar datos concretos del proyecto.

La alcaldesa no ha puesto plazos para la reforma de los sesenta bloques por la complejidad del proyecto, ya que al margen de la realización del proyecto, la licitación y la obra, que facilitará el propio Ayuntamiento, hay que negociar con los vecinos cuál es la mejor fórmula para abordar la reforma y el pago de la misma.

Por el momento, sobre la mesa, las fórmulas técnicas con las que se trabajan son la de reformar la escalera y la de un ascensor que vaya por fuera la fachada, "pero la solución se abordará con los vecinos, para conseguir la más cómoda, eficiente y la que genere menos molestias" y, solo entonces se sabrá el coste.

SOTERRAMIENTO DE VÍAS

Marín ha vinculado el desarrollo de la ciudad con la "desaparición de la gran cicatriz que divide" L'Hospitalet: las vías de tren, que abordará a través del proyecto de soterramiento de 6 kilómetros de vía entre las estaciones de Vilanova y Vilafranca.

La primera edil ha destacado el consenso de las fuerzas políticas del municipio y de la sociedad en torno al plan, y ha explicado que el Ministerio de Fomento ya está trabajando el proyecto, los proyectos secundarios y que ya se han iniciado las primeras licitaciones.

Con ese proyecto, el municipio ganará 120.000 metros cuadrados --el equivalente a 17 campos de fútbol-- "de pulmón verde" en el centro de la ciudad.

ASCENSOR DE LA ESTACIÓN

Como ejemplo de los proyectos secundarios, la alcaldesa también ha puesto el foco en un acuerdo con el Gobierno central para instalar ascensores en la estación de Renfe de Bellvitge-Gornal.

"Los 33 escalones para subir y bajar la estación los podremos superar sin problemas. Este mes de febrero comenzará la instalación de los ascensores y las obras durarán un año", ha explicado Marín.

También ha recordado uno de los retos pendientes: la ampliación del paso de viandantes y vehículos por debajo de las vías de Can Buxeres, entre el Centro y Can Serra, por la que o pasa un coche o pasa un peatón, pero no los dos, y Marín pide "un puente del siglo XXI y no del siglo XVIII".

SOTERRAMIENTO DE LA GRAN VÍA

La alcaldesa ha explicado que las vías no serán la única cicatriz que desaparecerá de la ciudad, una vez deprimida la Gran Via desde la plaza Europa hasta el río.

"Ya tenemos los proyectos ejecutivos del soterramiento y de la urbanización del nuevo paseo de la Gran Vía. Pronto iniciaremos la licitación de las obras", ha afirmado.

La transformación permitirá completar el clúster biomédico formado por los Hospitales de Bellvitge y de Duran i Reynal, la Universitat de Barcelona, el Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) y el Hospital pediátrico de Sant Joan de Déu.

"Gracias a este gran proyecto se irán instalando empresas del sector, que generarán 20.000 nuevos empleos que contribuirán a crear el polo de desarrollo biomédico más potente del sur de Europa", ha dicho Marín, que ha recordado que el proyecto permitirá abrir un parque de más de 30 hectáreas, convirtiéndose en el más grande del área metropolitana y accesible en metro.