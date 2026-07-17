Libertad con cargos para un maestro de Torroella de Montgrí (Girona) denunciado por agresión sexual

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plaza de guardia de La Bisbal d'Empordà (Girona) ha dejado en libertad con medidas cautelares a un profesor jubilado de 74 años de Torroella de Montgrí (Girona) denunciado por 14 alumnas a las que presuntamente realizó tocamientos durante clases particulares.

Ha quedado en libertad con la obligación de comparecer de forma periódica ante el juez tras comparecer en el juzgado este viernes, informa el Tribunal Superior Justícia de Catalunya (TSJC) en 'X'.

Los Mossos d'Esquadra tuvieron conocimiento de los hechos en junio y el hombre fue detenido por primera vez el pasado 9 de julio, han explicado fuentes del cuerpo a Europa Press.

Han añadido que el docente fue detenido por segunda vez este jueves y acumula 14 denuncias por parte de alumnas a las que impartía clases de repaso, si bien la primera se interpuso el 1 de julio.

Las jóvenes son menores de edad y la policía catalana no descarta recibir más denuncias.