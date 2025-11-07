En libertad dos mujeres que el jurado exculpó de matar a un hombre con metadona en Barcelona

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y de la Audiencia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona ha decretado la puesta en libertad de dos mujeres a las que un jurado popular consideró no culpables de matar a un hombre echándole metadona en la bebida para robarle en 2021.

En sendos autos consultados por Europa Press, el tribunal acuerda la puesta en libertad de las acusadas, juzgadas por los delitos de asesinato, homicidio, homicidio imprudente y robo con violencia en casa habitada, y que llevaban en prisión preventiva desde hace tres años.

Las procesadas fueron halladas culpables del delito de robo, pero "por la pena solicitada y por el tiempo transcurrido desde que se acordara la privación de libertad" de ambas --el fiscal pidió 1 año y 11 meses por delito de robo, la sala ordena la excarcelación, una medida contra la que cabe recurso de súplica.

Según el escrito de la Fiscalía, el 12 de agosto de 2021, las dos acusadas fueron al domicilio de la víctima para consumir drogas y, sin que se diese cuenta, vertieron un bote y medio de metadona en su bebida.

EL ROBO

Aprovechando los efectos de esta sustancia, aseguraba la acusación pública, abrieron la caja fuerte y se apoderaron de dinero, relojes y joyas, así como otras pertenencias, como los mandos de una Play Station, y se fueron.

El cuerpo de la víctima, que acabó muriendo a causa de la ingesta de esta sustancia, fue hallado al día siguiente en el domicilio, mientras que las presuntas autoras fueron detenidas en febrero de 2022.