En libertad el fisioterapeuta detenido en Juncosa (Lleida) por presuntos tocamientos a 3 pacientes

LLEIDA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Lleida ha acordado la libertad, a disposición del juez siempre que sea requerido, del fisioterapeuta de 32 años detenido este martes por los Mossos d'Esquadra en Juncosa (Lleida) por presuntos tocamientos a tres de sus pacientes.

Según informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, la causa está abierta por un presunto delito de agresión sexual.

La policía catalana no descarta recibir nuevas denuncias y mantiene la investigación abierta.