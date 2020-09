Un libro de Eva Arderius plasma en 10 historias la "cara más desconocida" de Barcelona

La periodista recoge testimonios de barceloneses que afrontan situaciones vulnerables

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La periodista Eva Arderius ha plasmado en el libro 'Una altra Barcelona' (Grup Enciclopèdia) 10 historias de testimonios de habitantes, para retratar "la cara más desconocida" de la ciudad y mostrar cómo luchan contra problemas como desahucios y precariedad laboral y defienden la integración con el asociacionismo vecinal.

"Hay una parte de Barcelona que se conoce mucho. Sin embargo, hay otra Barcelona que no se conoce tanto", ha declarado a Europa Press, haciendo referencia a las personas que lo pasan peor, que no han superado la crisis, sufren desahucios y no pueden pagar las facturas.

Algunas causas que envuelven a las 10 historias recuerdan a movimientos que los vecinos protagonizaron en los años 70, pero el libro "es la fotografía de ahora", cuando se está produciendo una segunda ola de movilización vecinal, ha explicado la periodista de Betevé y colaboradora en 'El Periódico de Catalunya'.

Así, el libro refleja los movimientos vecinales que "se ayudan entre ellos, que usan las redes sociales para denunciar, casi en tiempo real, lo que pasa en la ciudad", y que es un asociacionismo que, según Arderius, funciona muy bien en Barcelona, partiendo del asociacionismo tradicional pero también de movimientos más recientes, como el 15M.

MUJERES MIGRANTES Y CIUTAT MERIDIANA

Son casos como el de la fundadora de la asociación Mujeres, Migrantes, Diversas, Carmen Juares, que integra mujeres migrantes que se dedican a las tareas del hogar y a cuidar niños, abuelos y enfermos, y que nació a partir de un grupo de Whatsapp.

Otro testimonio es el presidente de la Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, Filiberto Bravo, que celebra la reapertura de un supermercado donde había habido el único mercado municipal de la zona norte del barrio, uno de los más castigados por la crisis.

Arderius destaca la historia de Ciutat Meridiana --"un barrio que no parece Barcelona pero lo es"--, y también la que envuelve a la directora del CAP Raval Nord, Anna Romagosa; a la enfermera del mismo centro Antonia Raya, y al activista Iñaki García --de El Lokal--, que forman parte de la plataforma CAP Raval Nord Digne.

GENTRIFICACIÓN, NARCOPISOS, POBREZA ENERGÉTICA

Además explica el testimonio del portavoz de Resistim al Gòtic Martí Cusó, que lucha contra la gentrificación en el barrio; y el del exvicepresidente de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) Andrés Naya, y la fundadora de la ONG Lola, No Estás Sola --para mujeres sin techo que viven en la calle--, Carla Naya.

También se refleja el problema de los narcopisos con el portavoz de Acció Raval, Ángel Cordero, y de la pobreza energética, con la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, Maria Campuzano.

El mediador del barrio del Besòs Amadou Bocar Sam, la monja teresiana y responsable del Hospital de Campanya de la parroquia de Santa Anna Viqui Molins, y los portavoces de Fridays for Future Barcelona Gemma Barricarte y Maria Serra son los testimonios que completan 'Una altra Barcelona'.