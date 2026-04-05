Un libro reúne las cartas de Federico García Lorca con su familia

Cubierta del epistolario 'No te olvides de escribir', editado por Víctor Fernández - AKAL

BARCELONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista barcelonés Víctor Fernández ha editado el volumen 'No te olvides de escribir. La famila García Lorca en sus cartas' (Akal), que reúne más de 220 cartas entre el poeta granadino y su familia.

El libro reúne las cartas, postales y telegramas "de las que se tiene noticia hasta la fecha" dirigidas por Federico García Lorca a sus padres y las que el poeta recibió de Vicenta Lorca Romero, su madre.

El punto de partida del libro es el volumen 'Cartas de Vicenta Lorca a su hijo Federico' (RBA), del que Fernández fue también editor en 2008, y del que surgía un retrato de la madre y una imagen más íntima del poeta.

Sin embargo, como asegura Fernández en la introducción del libro, el volumen no podía limitarse a una reedición de aquél, sino que era necesario incorporar los descubrimientos epistolares realizados tras su edición, como los presentados en las exposiciones 'Geografía postal. Las postales de las familias García Lorca y De los Ríos' de 2012 y 'Memoria en movimiento. Lorca y el archivo' de 2024 y la colección epistolar conservada por Bernabé López García.

DESDE 1910-1911

El recorrido se inicia con la primera carta conocida de García Lorca, fechada entre 1910 y 1911, dirigida a su madre y concluye con una recibida por su hermano Francisco García Lorca y Laura de los Ríos, en octubre de 1947, ya muerto el poeta.

Entre medio, más de 200 cartas, con un grueso en el que el poeta cuenta a su familia su paso por la Residencia de Estudiantes, la publicación de sus obras y el montaje de sus piezas teatrales; su estancia en Nueva York, Cuba y Buenos Aires; las de sus padres --Federico García Rodríguez y Vicenta Lorca Romero-- al escritor, y la correspondencia con sus hermanos.

El libro también recoge una carta que envió la actriz Margarida Xirgu a la madre del poeta por el éxito de 'Mariana Pineda', o una de la madre al crítico literario Rafael Martínez Nadal fechada en 1944 sobre los derechos de autor de su hijo.

En el prólogo de la obra, la historiadora y escritora Esther López Barceló asegura que Fernández devuelve con el volumen la "voz más íntima y espontánea y, sobre todo, ha traído al siglo XXI los rescoldos de un amor familiar que sigue crepitando".