Un libro reúne nueve relatos de Haruki Murakami en formato novela gráfica

Cubierta de 'El séptimo hombre y otros cuentos' de Haruki Murakami - PLANETA COMIC

BARCELONA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Planeta Comic y la editorial Empúries han publicado en castellano y catalán 'El séptimo hombre y otros cuentos', un libro que adapta al formato de novela gráfico de nueve relatos del autor japonés Haruki Murakami.

El guionista JC Deveney y el ilustrador PMGL han trasladado al lenguaje visual el universo del escritor nipón, en un diálogo entre literatura y dibujo que amplía y reinterpreta su imaginario.

La novela gráfica reúne relatos procedentes de diversos libros como 'Después del terremoto', 'El elefante desaparece', 'Sauce ciego, mujer dormida' y 'Hombres sin mujeres', entre los que se incluye 'El séptimo hombre' que da título al volumen.

La editorial ha asegurado que cada historia conserva la "esencia literaria" de Murakami, pero encuentra en la ilustración otra forma de expresión de los silencios, atmósferas y símbolos.

La adaptación pone en valor la conexión entre palabra e imagen, buscando traducir el tono onírico y melancólico del escritor a un lenguaje visual contemporáneo, en unos cuentos que abordan temas como la soledad, el deseo, la identidad y el impacto de lo extraordinario en la vida cotidiana.

Murakami (Kioto, 1949) ha publicado novelas como 'Tokio Blues', 'Crónica del pájaro que da cuerda al mundo', '1Q84' o 'La muerte del comendador', y ha recibido galardones como el Princesa de Asturias de las Letras, el Premi Internacional Catalunya, el Franz Kafka o el Jerusalem Prize.