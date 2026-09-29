Licitadas "dos estructuras clave" para el tranvía del Camp de Tarragona por 14,4 millones

Archivo - La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una imagen de archivo - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

TARRAGONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha licitado "dos estructuras clave" para la implementación del tranvía del Camp de Tarragona por 14,4 millones de euros, informa en un comunicado este martes.

En concreto, se ha licitado la construcción de un viaducto en la avenida Ramon d'Olzina de Vila-seca (Tarragona) y un paso inferior de peatones para garantizar el acceso a la estación.

La consellera Sílvia Paneque ha explicado que estas estructuras darán continuidad a la plataforma tranviaria y ha explicado que la singularidad de estas obras está "en la necesidad de intervenir sobre una infraestructura ferroviaria en servicio".

Está previsto que las obras empiecen durante la próxima primavera, con un plazo de ejecución de 15 meses, y las licitaciones incluyen los trabajos complementarios asociados.

La Conselleria ha explicado que durante este año impulsará el resto de contratos para completar la primera fase del tranvía.