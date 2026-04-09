La lituana Kilo abre un nuevo centro creativo global en Barcelona

Archivo - El director del Creative Hub de Kilo en Barcelona, Yevgeni Piliushin - KILO - Archivo

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa lituana especializada en el desarrollo y la expansión de startups en los sectores de la salud, el bienestar, la belleza y los viajes Kilo ha abierto su nuevo centro creativo global en Barcelona, informa en un comunicado este jueves.

El objetivo es reforzar sus capacidades en marketing, data e inteligencia artificial en un momento de crecimiento acelerado.

La empresa invierte tanto en startups en fase inicial como en empresas consolidadas, gestiona un programa específico de cofundación y actúa como plataforma para el desarrollo empresarial, las ideas y la innovación de productos.

La oficina de Barcelona será el centro creativo de Kiloverse, la plataforma interna de Kilo dedicada al desarrollo de productos y negocios.

La compañía prevé que impulse sus capacidades para testear ideas, acelerar la creación de prototipos y definir estrategias de entrada en nuevos mercados, con el objetivo de fortalecer su ecosistema global.