Llagostera (Girona) estrena el pago de la zona azul con Bizum a través de la aplicación mowiz

La aplicación mowiz llega a Llagostera (Girona) para pagar el estacionamiento regulado con bizum - EYSA

GIRONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Llagostera (Girona) ha incorporado el pago del estacionamiento regulado en el municipio con Bizum, Apple Pay y Google Pay a través de la aplicación mowiz, desarrollada por Grupo Eysa, que permite abonar la tarifa introduciendo la matrícula del vehículo.

Además, mowiz ofrece la posibilidad de abonar el importe sin necesidad de registrarse ni descargar su app, "favoreciendo así el pago ocasional de visitantes", ha informado el Grupo Eysa en un comunicado.

Para utilizar este nuevo sistema, los usuarios podrán abonar el importe del estacionamiento a través de la app, vía web (mowiz.eu) y escaneando el código QR presente en los parquímetros.

La empresa ha añadido que el nuevo método se implantará en los próximos meses en otras zonas de Catalunya, y prevé llegar a Barcelona y Tarragona en el "corto plazo".

La aplicación también permite extender el tiempo de aparcamiento desde el móvil, alertas de vencimiento y la posibilidad de consultar y anular multas de "manera inmediata".

GRUPO EYSA

El grupo Eysa ha explicado que "busca facilitar el acceso a sistemas de pago digitales y mejorar la gestión del estacionamiento urbano".

La empresa ya presta servicio en otros municipios de la provincia de Girona como La Jonquera y Platja D'Aro, y continúa su expansión en España, donde ofrecerá su aplicación en más de 200.000 plazas de aparcamiento repartidas por el país en el próximo año.

AMPLIAR LA APLICACIÓN

Ha avanzado que, además de los servicios actuales, mowiz prevé en convertirse en la "primera multiapp de movilidad que incluya todos los servicios que necesita el ciudadanos para desplazarse por la ciudad".

En esta línea, trabaja en la integración de nuevos modos de transporte dentro de su plataforma con el objetivo de facilitar la movilidad urbana, aspirando a convertirse en una "solución integral para la planificación, elección, reserva y pago de diferentes medios de transporte en una sola herramienta".