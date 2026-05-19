Llega a los juzgados de Martorell (Barcelona) el hijo de Andic, detenido por la muerte de su padre

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su llegada a los Juzgados de Martorell (Barcelona) - DAVID OLLER - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, Isak Andic, ha llegado a los Juzgados de Martorell (Barcelona) sobre las 12.45 horas de este martes para declarar en calidad de investigado por el presunto homicidio de su padre, que murió el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona).

Jonathan Andic ha sido detenido este martes por la mañana y, antes de pasar por los juzgados, ha sido trasladado a la Comisaría de los Mossos en Martorell; su abogado, Cristóbal Martell, y la fiscal también están en las dependencias judiciales.

En enero de 2025, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas a raíz de la muerte de Isak Andic, tras analizar un informe de los Mossos y no apreciar indicios de delito.

Sin embargo, en marzo de ese mismo año la instructora ordenó la reapertura de la investigación para completar el atestado, analizar el teléfono del fallecido y tomar declaración a varios testigos que se encontraban en la zona.

A mediados de octubre, fuentes policiales informaron de que se trabajaba en un nuevo escenario y que, si bien inicialmente la principal hipótesis era la muerte accidental, el caso se estaba investigando como un posible homicidio, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) aclaró que el juzgado mantenía abierta una causa, pero no la dirigía contra nadie en concreto.