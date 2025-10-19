Lleida impulsa un programa de incubación de videojuegos entre jóvenes

LLEIDA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Paeria de Lleida ha impulsado un programa "pionero" de incubación de videojuegos entre jóvenes, con el objetivo de fomentar la emprendeduría, el talento joven y la innovación digital.

Con este programa, jóvenes participantes podrán convertir un prototipo inicial en un videojuego con potencial de salir al mercado, informa el consistorio en un comunicado este somingo.

El programa es gratuíto y acompaña los proyectos durante seis meses con formación sobre el sector de los videojuegos, asesoramiento personalizado y una ayuda económica de 1.000 euros para apoyar la financiación de los proyectos seleccionados.

El punto de partida del programa ha sido la Ponent Game Jam, que se celebra en Lleida desde este viernes y hasta este domingo, en la que durante 48 horas, los participantes trabajan en equipos para crear prototipos de videojuegos, compartiendo conocimientos y creatividad en un ambiente colaborativo.

Los proyectos seleccionados se incubarán en el 'coworking' de la Casa de la Fusta del Centre Històric, donde recibirán asesoramiento y apoyo de los profesionales del sector.