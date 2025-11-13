Lleida retira al presunto autor de un doble crimen machista una condecoración que le otorgó en 2015

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lleida ha culminado el procedimiento para retirar al presunto autor del doble crimen machista en Rubí y Castellbisbal (Barcelona) la Medalla de Santa Cecília por mértios profesionales que la Guardia Urbana de la ciudad le otorgó en 2015, según ha informado en un comunicado este jueves.

El presunto autor del doble crimen machista es un comisario del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que se jubiló en enero de 2023 y que presuntamente asesinó a su pareja y expareja y después se suicidó, en un episodio que los Mossos d'Esquadra investigan como un nuevo caso de violencia machista.

"Mantenemos nuestra posición de tolerancia cero hacia cualquier violencia machista o delito contra las mujeres y, por tanto, no puede haber ningún reconocimiento a quien vulnera la dignidad de las mujeres", ha afirmado la teniente de alcalde de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón.