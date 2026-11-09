Lloret de Mar (Girona) acogerá el campus Generación Propósito de la Fundación Princesa de Girona

GIRONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lloret de Mar (Girona) acogerá del 12 al 15 de noviembre el campus de Generación Propósito, impulsado por la Fundación Princesa de Girona, que contará con 53 jóvenes emprendedores sociales, informa la entidad en un comunicado de este lunes.

Los participantes, procedentes de toda España, quieren generar impacto en ámbitos como la salud, la calidad de vida, la sostenibilidad, el medio ambiente, la igualdad de oportunidades, la educación, la tecnología al servicio del bien común ('tech for good') y la cultura, entre otros.

El encuentro combinará la formación, el desarrollo personal y el intercambio personal de experiencias con el objetivo de proporcionar herramientas y recursos para impulsar sus iniciativas de impacto social.

Durante la experiencia, los participantes trabajarán competencias vinculadas al liderazgo, el autoconocimiento, la comunicación y el trabajo colaborativo a través de talleres y dinámicas prácticas.

INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS Y FASE FINAL

La programación incluye un espacio de intercambio de experiencias con Mohamed El Amrani --Premio Princesa de Girona Social 2014-- y Tomás Garnel y Carmen Pino, fundadores de Impact Social Cup.

De entre los proyectos, se seleccionarán 5 que pasarán a una fase final, en la que podrá continuar desarrollando sus iniciativas con el apoyo y acompañamiento de mentores.