Lluís Llach a los partidos independentistas: "Por favor, unidad estratégica"

Publicado 02/11/2018 20:54:51 CET

SANT JOAN DE VILATORRADA (BARCELONA), 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del consejo asesor para el impulso del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent, Lluís Llach, ha exigido a los partidos independentistas que dejen atrás sus diferencias recientes: "Les quiero decir a los políticos: por favor, no se puede admitir nada más que no sea la unidad estratégica".

En un acto de apoyo a los presos soberanistas celebrado frente al centro penitenciario de Lledoners (Barcelona), el también cantautor y exdiputado de JxSí en el Parlament ha argumentado que esta unidad es clave por la "emergencia nacional" en Catalunya.

Llach ha criticado los escritos de acusación que han presentado la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, y ha llamado a la movilización de la ciudadanía en apoyo a los presos soberanistas y al resto de encausados: "Llenemos las calles para vaciar las cárceles".