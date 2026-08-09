Localizan por primera vez en la Península el murciélago del norte en el Parc del Cadí-Moixeró

Murciélago del norte - GENERALITAT

BARCELONA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una expedición científica en el Parc Natural del Cadí-Moixeró, entre Lleida, Girona y Barcelona, ha documentado por primera vez en la península Ibérica la presencia del murciélago del norte (Cnephaeus nilssonii), considerada "una de las más septentrionales del planeta".

Según ha informado el Govern en un comunicado este domingo, un ejemplar de macho adulto fue capturado el pasado 20 de julio durante una campaña de muestreo encargada por el parque natural al Grup de Recerca BiBio, que forma parte del Centre Tecnològic BETA, y el Museu de Ciències Naturals de Granollers (Barcelona).

En una sola noche de trabajo, el equipo capturó 231 murciélagos de 12 especies diferentes, entre los cuales se identificó el ejemplar de murciélago del norte, especie característica de las regiones boreales de Europa y Asia.

Hasta ahora, las capturas publicadas y aceptadas por la comunidad científica situaban el límite occidental del murciélago del norte en los Alpes, a centenares de kilómetros de los Pirineos.

NUEVOS INTERROGANTES

Según el coordinador del BiBio, Carles Flaquer, la presencia de esta especie en el Cadí-Moixeró "amplía de manera muy significativa la distribución conocida de esta especie y plantea nuevos interrogantes sobre su historia biogeográfica".

Así, será necesario descubrir si se trata de una población desconocida establecida en la cordillera, si es un individuo que se ha desplazado lejos de las poblaciones conocidas más próximas, situadas en los Alpes, o si existen otras poblaciones que han sobrevivido desde las últimas glaciaciones y que todavía no han sido detectadas en las cordilleras del sur de Europa.