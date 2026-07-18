López (Comuns) asegura que serán exigentes con el Govern: "No tiene mayoría ni un cheque en blanco"

La coordinadora de los Comuns Candela López y el ministro de Cultura Ernest Urtasun - EUROPA PRESS

Pisarello cree que se equivocaron al investir a Collboni "sin contraprestaciones" BARCELONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso Candela López ha advertido de que serán exigentes con el Govern y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con su formación: "No tiene mayoría ni un cheque en blanco".

Así lo ha dicho este sábado durante su intervención en el Consell Nacional de los Comuns, en el que también han participado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el portavoz de los Comuns y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello.

López ha felicitado al grupo parlamentario de los Comuns por el acuerdo alcanzado con el Govern que dio lugar a la aprobación de Presupuestos y se ha dirigido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a quien ha dicho que "se han acabado las excusas" y con las cuentas aprobadas toca gobernar.

Así, ha dicho que habrá que ir votación a votación y que no aceptarán un Govern "a medio gas", por lo que reclama al Ejecutivo que, con la herramienta de los Presupuestos, trabaje para mejorar la vida de la gente.

COALICIÓN ESTATAL

Por otra parte, también se ha referido al proyecto estatal de coalición, aglutinado en el espacio de Sumar en las últimas elecciones, y ha explicado que están destinando esfuerzos a la creación de un proyecto sólido: "Estamos trabajando y tenemos mesa de trabajo con todas las fuerzas políticas que configuraron la coalición electoral de 2023", ha explicado.

"Todas tienen esta voluntad compartida de avanzar y construir conjuntamente este espacio y evidentemente después cada uno tendrá que hacer sus procesos internos", ha añadido.

Sobre el liderazgo de este espacio se ha mostrado convencida de que existen "grandes liderazgos con muchas fuerzas y muchas ganas de liderar esta respuesta ofensiva a la ola reaccionaria".

PISARELLO

Por su parte, Pisarello ha puesto énfasis en la dimensión municipalista del proyecto de los Comuns y ha remarcado que son una fuerza con voluntad de mayoría, pero que no ha perdido "el horizonte transformador de cambio".

Así, ha defendido que no pueden resignarse a pensar que la utilidad del partido es quedar subordinado a otras fuerzas como el PSC o ERC: "Yo no quiero ser un candidato subordinado" al actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ni a la candidata de ERC, Elisenda Alamany, ha reivindicado, y ha dicho que los Comuns deben tener la dirección política del proceso.

"Creo que nosotros en Barcelona nos equivocamos a la hora de investir un gobierno como el de Jaume Collboni sin contraprestaciones claras", ha expresado, y ha lamentado que Collboni no ha continuado las transformaciones iniciadas por la exalcaldesa Ada Colau.

Por ello, ha pedido a Collboni que "rectifique" y no modifique la norma del 30% de vivienda destinada a alquiler social y que si quiere luchar contra el cambio climático salga el próximo 20 de septiembre a manifestarse contra la ampliación del Aeropuerto de Barcelona.

Asimismo, le ha reclamado que si se considera antifranquista defienda que la comisaría de Via Laietana "no es compatible" con usos policiales.