López lanzará este febrero una orden ministerial para combatir las estafas telefónicas

La orden prohibirá hacer llamadas comerciales con un número que no sea 800 o 900

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este jueves que antes de acabar febrero lanzarán una orden ministerial para "combatir las ciberestafas, las llamadas telefónicas falsas".

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha explicado que con esta orden quedará "terminantemente prohibido" poder hacer una llamada comercial con un número que no sea 800, 900, o que empiece con un prefijo de una provincia española.

"Es decir, no podrá recibir usted una llamada comercial desde un móvil, que eso está pasando hoy. Nosotros recibimos desde un móvil, pensamos que es un conocido, un familiar, no sabemos quién es, y luego resulta que es una llamada comercial. Esto quedará prohibido por la orden ministerial", ha concretado.

En caso de que se incumpla, se podrá denunciar en la oficina de atención al consumidor de las telecomunicaciones y se podrán imponer sanciones, ha precisado.

"Hay mucho que hacer, no hay que quedarse de brazos cruzados, hay que actuar", ha defendido el ministro, que ha reivindicado los pasos que está haciendo España en materia de regulación y también a nivel europeo y global.

De hecho, se ha mostrado partidario de regular también la Inteligencia Artificial tras advertir de que "es evidente que la tecnología siempre puede tener un mal uso" como, a su juicio, se ha visto en la historia.

"Yo sí defiendo un modelo europeo basado en la regulación, una tercera vía, frente al modelo norteamericano, muy basado en grandes corporaciones", ha manifestado.

NO ABANDONARÁ X

Al preguntársele el motivo por el que el Gobierno sigue en la red social X, antes conocida como Twitter, López ha defendido que "estar o no estar es una decisión personal" y que él no la abandonará porque considera que es una herramienta muy poderosa de comunicación

"Yo desde luego no me voy a ir, prefiero estar ahí, yo prefiero estar en la batalla, eso sí, también utilizaré mis propias reglas, No tengo por qué soportar insultos. Persona que insulte, persona que bloqueo", ha destacado.

TECNOLÓGICAS

Tras recalcar que habla de forma permanente con las tecnológicas, ha explicado que aprobarán una ley de protección del menor y que están actuando con las operadoras para poner sistemas de verificación de edad.

Pese a que no ha leído la propuesta para limitar la figura de los niños youtubers, ha asegurado que le parece interesante pero que es una cuestión que requiere "una visión holística.