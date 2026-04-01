Luar cancela su participación en la 080 Barcelona Fashion por "causas de fuerza mayor"

Archivo - Imagen de la tercera jornada de la 080 Barcelona Fashion 2025.
Archivo - Imagen de la tercera jornada de la 080 Barcelona Fashion 2025. - GENERALITAT - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 1 abril 2026 13:14
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BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa de moda latinoamericana Luar dejará de formar parte del calendario de desfiles de la próxima edición de la 080 Barcelona Fashion por "causas de fuerza mayor" alienas tanto a la organización como a la propia compañía, explica la organización este miércoles en un comunicado.

La 37 edición del certamen, que tendrá lugar entre el 14 y 17 de abril y se celebrará por primera vez en el Port Vell, en lugar de la tradicional localización en el Recinte Modernista de Sant Pau, en Barcelona, acogerá los desfiles de 26 diseñadores y marcas.

Próximamente, 080 Barcelona prevé anunciar las actualizaciones en el calendario tras la salida de Luar, con quién "confiamos poder contar con su participación en próximas ediciones".

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