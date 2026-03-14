Lucas (Vivienda) reivindica la colaboración entre administraciones para impulsar alquiler asequible

David Lucas en la obra de las 192 viviendas - MINISTERIO DE VIVIENDA

TARRAGONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha visitado este sábado las obras de 192 viviendas destinadas al alquiler asequible en Tarragona y ha reivindicado la colaboración entre administraciones para impulsar vivienda protegida, según ha informado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en un comunicado.

Durante la visita, Lucas ha destacado el valor de la cooperación institucional para avanzar en políticas de vivienda, poniendo como ejemplo esta promoción impulsada en la ciudad: "Este es un ejemplo de las buenas cosas que se hacen cuando hay colaboración entre administraciones".

El secretario de Estado ha defendido la construcción de vivienda asequible, así como ha subrayado el objetivo de estas políticas: "Viviendas dignas, adecuadas y asequibles para todos aquellos que las necesiten".

La promoción se ubica en el barrio de Campclar y ha recibido una ayuda del Gobierno de 6,9 millones de euros en el marco del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible, destinado a ampliar el parque público de vivienda.

Estas viviendas se suman a las más de 11.000 de nueva construcción y a las más de 30.000 en rehabilitación que se han financiado con fondos del Gobierno de España en Catalunya desde el año 2018, según los datos del comunicado.